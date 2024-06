Calciomercato Lazio | Ferguson, parla l'agente: "Via da Bologna? Solo voci..."

TUTTOmercatoWEB.com

Lewis Ferguson è stato uno dei giocatori più importanti nell'ultima stagione del Bologna, culminata con la qualificazione in Champions League. Il centrocampista però, sfortunatamente, si è infortunato gravemente al ginocchio proprio poco prima della fine dell'annata e dell'inizio di Euro2024. Al momento è in riabilitazione cercando di rientrare in campo il prima possibile, ma i rumors di mercato su di lui non si fermano. In passato lo scozzese è stato accostato alla Lazio, anche se il suo agente ha smentito ogni tipo di contatto nel suo intervento ai microfoni di Numerodiez.com.

Questo è ciò che ha riferito il procuratore Bill McMurdo: "I rumors di mercato su Lewis sono assolutamente novità per me. Non c'è stato nessun contatto di alcun genere finora, sono solo voci. Lewis si sta concentrando esclusivamente sulla sua riabilitazione e non vede l'ora di tornare a giocare per il Bologna. Il suo obiettivo è recuperare completamente la forma fisica. È perfettamente felice al Bologna".