Calciomercato Lazio | Folorunsho a un passo dalla Fiorentina: i dettagli

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina è senz'altro una delle società più attive sul mercato invernale. Oggi, infatti, è arrivata l'ufficialità di Nicolas Valentini, proveniente a parametro zero dal Boca Juniors, ma non è finita qui. Complice anche la defezione di Bove, la Fiorentina è in cerca di una pedina per assestare il centrocampo. Con un nome che nelle ultimissime ore ha superato la concorrenza rispetto alle altre piste: si tratta di Michael Folorunsho, centrocampista in uscita dal Napoli e accostato in estate anche alla Lazio.

Come riporta TMW, il classe '98 è infatti il giocatore scelto dalla società viola, con la squadra azzurra l'intesa economica e sulla formula è ad un passo: prestito fino a giugno con obbligo di riscatto fissato tra gli 8 e 9 milioni di euro. Per il centrocampista pronto un contratto di quattro anni. Folorunsho fino a questo momento col Napoli (con cui ha un contratto fino al 2029) ha collezionato poco più di 100 minuti suddivisi in sette presenze.