Calciomercato Lazio | Gonzalez, corteggiatori in B. E intanto lo convoca il Paraguay

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio lavora sì sul mercato in entrata, ma occorre fare qualcosa anche su quello in uscita. Sono parecchi i giocatori che non fanno parte del progetto e rientreranno a Roma dopo aver vissuto l'ultima stagione in prestito. Tra questi c'è Marcos Antonio, su cui c'è forte l'interesse del Flamengo. Ma anche Diego Gonzalez, reduce dall'esperienza in Primavera negli ultimi mesi. Si tratta, riporta Il Messaggero, di un profilo da piazzare e che avrebbe dei corteggiatori in Serie B. Il suo nome sarebbe stato scritto sul taccuino di un paio di club della serie cadetta. Intanto, la sua nazionale - il Paraguay - potrebbe convocarlo in Under 23 per le Olimpiadi, esaudendo un suo desiderio, mai nascosto.

