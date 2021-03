Calciomercato Lazio, Hysaj nel mirino? Ci sono anche Roma e Milan

Ormai è certo, Elseid Hysaj non rinnoverà con il Napoli. Il giocatore, arrivato dall’Empoli nel 2015, è pronto a valutare altre offerte da giugno in poi. Si libera gratis, diversi club hanno acceso i radar. Secondo SportMediaset, la prossima squadra del terzino azzurro potrebbe essere ancora in Serie A: Milan e anche Roma e Lazio stanno pensando a lui come rinforzo low cost per il prossimo anno. Tare è sempre attento alla questione svincolati. I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere il futuro dell’albanese.