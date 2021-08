Calciomercato Lazio, il Cosenza ci prova per Djavan Anderson: i dettagli

Mercato in uscita, si entra nel vivo in questi ultimi 10 giorni. La Lazio deve piazzare ancora diversi calciatori in esubero. Tra questi anche Djavan Anderson che, stando a quanto riferito da Lacnews24.it, sarebbe entrato nel mirino del Cosenza: "Djavan Anderson (‘95) è uno dei calciatori che Roberto Goretti ha chiesto ad Igli Tare per il suo Cosenza. Il calciatore della Lazio è in organico con i biancocelesti da due annate, ma in totale ha totalizzato nove gettoni di presenza. L’ultima stagione piena disputata fu nel 2018-2019 quando con la Salernitana scese in campo 18 volte. Vuole rimettersi in gioco e ritrovare il giusto minutaggio scendendo di categoria. Con i capitolini ha un contratto fino al 2023, probabile che, se l’operazione andasse in porto, arrivi con la formula del prestito".