Calciomercato Lazio, il Milan punta Diallo: l'alternativa è Acerbi

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Continua la caccia rossonera al difensore centrale. Dopo l'addio di Romagnoli e al mancato colpo Botman, il Milan si guarda attorno e cerca la soluzione migliore. L'obiettivo numero uno in questo momento è il classe 96 Diallo, ma il PSG non fa sconti e chiede 20 milioni per il cartellino. Il club italiano vorrebbe spendere molto di meno e, per ora, la trattativa è tutta in salita. Le alternative non mancano. Il piano B è Francesco Acerbi in uscita dalla Lazio e che gradirebbe il ritorno in rossonero. Lotito però non vuole svendere e la pretesa per il 33 è di qualche milione. Il Milan spera di chiudere a zero o quasi vista anche l'età avanzata del giocatore. E' una soluzione che può concretizzarsi nelle prossime settimane, anche se la priorità di Maldini e Massara è rinforzare l'attacco.