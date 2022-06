Calciomercato Lazio, il Verona individua il sostituto di Casale: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nicolò Casale è uno degli obiettivi della Lazio per ricostruire la difesa. Il classe '98 è nei radar dei biancocelesti fin dallo scorso gennaio e, sebbene ci sia ancora distanza con l'Hellas Verona, nei prossimi giorni ci sarà un nuovo tentativo. I rapporti tra Claudio Lotito e Maurizio Setti sono ottimi e lo stesso giocatore ha già dato la disponibilità al trasferimento nella Capitale, inoltre Maurizio Sarri reputa Casale la prima scelta sul centro-destra. Per questo l'operazione ha buone possibilità di andare in porto e il Verona si sta già muovendo per la sostituzione. Come riportato da L'Arena, il ds scaligero Francesco Marroccu sta lavorando per un grande ritorno nella città di Giulietta e Romeo, quello di Matteo Lovato. Il classe 2000, trasferitosi all'Atalanta nella scorsa estate, non avrebbe spazio a Bergamo e il neo ds nerazzurro Tony D'Amico non disdegnerebbe un prestito all'Hellas. Lovato in Veneto potrebbe tornare sui livelli della stagione 2020-21 e mettere minuti ed esperienza nelle gambe: ingredienti importanti per poi aspirare a un ruolo da protagonista nell'Atalanta.