Calciomercato Lazio, in Turchia sono sicuri: pronta l'offerta del Galatasaray per Muriqi

Il prezzo del giocatore è fissato a 10 milioni, ma la proposta del club turco potrebbe allettare la società biancoceleste

Rivoluzione in attacco per il Galatasaray. Diagne e Gomis non rientrano più nel progetto, per questo i vertici della società giallorossa hanno già pronta una lista di sostituti e il primo nome pare proprio essere quello di Vedat Muriqi. Come riporta il portale turco Haber7, il tecnico Okan Buruk vorrebbe acquistare il kosovaro dopo averlo apprezzato ai tempi del Rizespor. La trattativa con la Lazio dovrebbe partire nella prossima settimana, intanto il DS Cenk Ergun è pronto ad incontrare Igli Tare e proporre un'offerta di 5 milioni di euro ( 8 con bonus compresi). Claudio Lotito ha fissato a 10 milioni il prezzo del giocatore, ma la titubanza del Maiorca sul riscatto e il fatto che non ci siano altre pretendenti (per ora) potrebbe portare la dirigenza laziale a valutare l'offerta turca.