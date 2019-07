Calciomercato Lazio, l'affaire Jony e Lazzari ufficiale: il punto della giornata

Altra giornata di ufficialità in casa Lazio sul fronte mercato, tra cui la più attesa era quella di Manuel Lazzari, ora a tutti gli effetti un giocatore biancoceleste. A fare il percorso inverso, da Roma a Ferrara, è invece Alessandro Murgia, ora ufficialmente un calciatore della Spal. Nero su bianco anche l'acquisto di Karo dall'Apollon Limassol, che dovrebbe essere girato alla Salernitana.

JONY - La vera questione della giornata riguarda però Jony, il cui transfer ufficiale non è ancora arrivato. Il proprietario del Malaga, Al Thani, nega che la clausola di cui la Lazio si vuole avvalere per liberare gratuitamente il giocatore sia valida fuori dalla Spagna. Un'eventualità che sembra totalmente priva di fondamento e che si risolverà semplicemente con un po' di attesa in più.



