Calciomercato Lazio, l'Arsenal esce dalla corsa Milinkovic: all-in su un altro centrocampista

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Arsenal non sembra più interessata a Sergej Milinkovic-Savic. La società inglese era una delle tante interessate al Sergente della Lazio, ormai prossimo alla cessione in estate. Nelle ultime ore però i Gunners sono usciti dalla corsa e hanno virato su un altro obiettivo di mercato. Secondo il Mirror, il club allenato da Arteta sarebbe pronto a mettere sul piatto 100 milioni per strappare Declan Rice al West Ham, forte del gradimento totale del giocatore. La trattativa non è conclusa ma sembra davvero ben indirizzata.