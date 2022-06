Calciomercato Lazio, la Fiorentina spinge per Mota, ma il Monza...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO - Dany Mota Carvalho ha attirato le attenzioni di molti club. Il portoghese è un attaccante centrale ed esterno, un vero jolly offensivo che ha fatto gola alla Lazio nella finestra di mercato invernale. Il giocatore infatti sembrava essere in pugno della dirigenza biancoceleste ma a gennaio il Monza non ha voluto aprire alla cessione in prestito con diritto. Come riporta TuttoMonza.com, la Fiorentina sarebbe sulle tracce di Mota e sarebbe disposta ad offrire ben 12 milioni di euro per strapparlo al club lombardo. Ancora oggi però per il Monza, il portoghese è considerato incedibile e dunque non lascerà in estate il club neopromosso in Serie A.