Calciomercato Lazio, Lukaku al Vicenza tra prestito e scadenza: dettagli e precedenti

CALCIOMERCATO LAZIO - Jordan Lukaku è ufficialmente un nuovo giocatore del Vicenza. Il calciatore belga è stato annunciato dal club veneto con un comunicato. "La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dalla S.S. Lazio, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jordan Lukaku". Quel titolo temporaneo ha fatto discutere perché il belga ha il contratto in scadenza a giugno. In molti si sono chiesti se il prestito non nascondesse un rinnovo di contratto per il fratello di Romelu con il club capitolino. La Lazio non ha comunicato l'eventuale prolungamento dell'accordo, ma appare difficile visto che il giocatore era ormai fuori dai piani societari. Il rinnovo non è assolutamente obbligatorio. Il prestito per i calciatori in scadenza è consentito? Il regolamento, infatti, non permette prestiti a un anno dalla scadenza del contratto, ma consente, invece, quelli semestrali invernali. Si legge infatti nell'articolo 103 della NOIF che regola i trasferimenti in prestito: "La cessione temporanea del contratto con il calciatore “professionista” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive". Un anno no, ma sei mesi sì in sostanza. Esempio del primo caso è Mattia Zaccagni. Il numero 20 ha dovuto rinnovare il contratto con il Verona per un anno prima di trasferirsi in prestito con obbligo di riscatto alla Lazio. Diverso il discorso per il laterale belga che ha ricordato alcune operazioni già effettuate dai capitolini.

I PRECEDENTI - Non è la prima volta che la Lazio si avvale del prestito semestrale prima della scadenza. Nell'inverno del 2012 Simone Del Nero si trasferisce al Cesena in uno scambio di prestiti con Antonio Candreva. Il contratto del fantasista sarebbe scaduto a giugno dello stesso anno. Nel gennaio del 2013, invece, Juan Pablo Carrizo si trasferisce all'Inter in prestito oneroso. I nerazzurri, che avevano già l'accordo con il giocatore per giugno, anticipano il colpo e versano 250 mila euro alle aquile. Nel 2019 tocca a Martin Caceres lasciare la Lazio a sei mesi dalla scadenza del suo contratto. Il difensore uruguaiano torna in bianconero con i piemontesi che pagano un indenizzo di 650 mila euro e lo accolgono a titolo temporaneo. Anche in questo caso la Lazio ha ottenuto un indenizzo economico per il trasferimento, ma soprattutto ha risparmiato sei mesi di ingaggio del calciatore. Bilanci e ragioni economiche sono spesso alla base di questa modalità di operazione.



Pubblicato alle 01:00