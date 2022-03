Calciomercato Lazio, Milinkovic gioiello in vetrina: due big sul serbo

Il centrocampista classe 1995 può lasciare la Capitale in estate, viene valutato 100 milioni, ma si può chiudere a 80. Ecco chi ci pensa.

Rebus di mercato, partirà davvero un big in estate? L’indice di liquidità può tornare a essere un ostacolo, è aperta la battaglia tra una parte della Lega e la FIGC su parametri e vincoli del famigerato indicatore. La Lazio, secondo diverse indiscrezioni, avrebbe bisogno di oltre 20 milioni per ripianare la situazione, non ci sono certezze assolute. Gli sponsor possono essere una carta importante da giocarsi, ma ovvio che una cessione eccellente non può essere esclusa. Milinkovic-Savic è il maggiore indiziato, è il gioiello della Lazio, l’unico giocatore in grado di portare a Formello un incasso stratosferico. Lotito lo valuta 100 milioni, difficile arrivare alla tripla cifra, il ragazzo non ha mai calcato con costanza il palcoscenico della Champions, deve ancora affermarsi del tutto a livello internazionale. Si parte da 100, si può chiudere a 75-80 milioni, sarebbe comunque la cessione più remunerativa nella storia della Lazio.

PSG E UNITED SU SMS - Ma chi può spendere certe somme per Milinkovic-Savic? La Repubblica, nella sua edizione online, fa il punto della situazione. Difficile pensare al Real Madrid, grande sogno di Sergej. Secondo il sito del noto quotidiano, infatti, i Blancos non prenderanno centrocampisti nella prossima sessione di mercato. Il PSG rimane interessato, così come il Manchester United che tre anni fa - quando Pogba sembrava destinato al Real - fece un serio tentativo per portare il serbo a Old Trafford. Il centrocampista francese andrà via dallo United, lascerà i Red Devils a parametro zero, serve un erede e gli inglesi stanno pensando proprio a Milinkovic, oltre che a Jude Bellingham. Le valutazioni dei due più o meno corrispondono. Il PSG, dal canto suo, potrebbe andare proprio su Pogba per rinforzare il centrocampo. Leonardo è un grande estimatore di Milinkovic, ma il futuro del dirigente brasiliano a Parigi non è così certo. La Lazio aspetta, ha fatto il prezzo, ora dipende dalle pretendenti. Servono almeno 75-80 milioni di euro.