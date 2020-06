Calciomercato Lazio, nel mirino sempre Faraoni. Ma spunta anche la Roma

Derby di mercato all’orizzonte? Chissà. La Lazio segue Davide Faraoni, esterno del Verona che in questa stagione si è rilanciato alla grande. Ex Primavera biancoceleste, poi un girovagare per l’Italia e Inghilterra. Sogna di tornare a Formello, Tare monitora la situazione per rinforzare la fascia destra. Ma sull’esterno di Bracciano, secondo la rassegna di Radiosei, ci sarebbe anche la Roma. Il ds Petrachi ha intenzione di rivoluzionare la corsia. Cessione per Florenzi, Karsdorp e Bruno Peres. Obiettivo numero uno Gonzalo Montiel del River Plate. Faraoni rappresenterebbe un’alternativa. La Lazio attende di finire la stagione e definire completamente le proprie strategie di mercato.