Calciomercato Lazio, Nimmermeer saluta e va in Portogallo: i dettagli

Tyro Nimmermeer lascia la Lazio e si accaserà al Paços de Ferreira. Il club portoghese si assicura le prestazioni del giocatore, classe 2001, a parametro zero. L'olandese, arrivato in biancoceleste nel 2018 da svincolato, dopo aver lasciato l'AZ Alkmaar, ha collezionato sette gol con la Primavera. Come riporta Gianlucadimarzio.com, l'operazione è stata condotta da Jorge Mendes che ora gestisce il giocatore.