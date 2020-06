Calciomercato Lazio, nuova pretendente per Gaich: c'è anche il Leeds

Il calciomercato è senza tempo, dietro le quinte proseguono trattative, sondaggi e ricerche di affari. I nomi dei calciatori vanno e vengono, quello che sembra essere un obiettivo diventa poco dopo solamente un punto lontano. In orbita Lazio, negli ultimi mesi, hanno ricominciato a circolare nuovamente voci intorno ad Adolfo Gaich. Il classe 99' del San Lorenzo, è stato puntato da diversi club. Tra questi anche due italiane, Inter e Atalanta. Ora, secondo quanto riportato da Leeds United, anche il Leeds si è messo sulle tracce del talento. Il club, che milita in Championship, avrebbe pensato all'attaccante per rinforzare la rosa.