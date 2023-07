Calciomercato Lazio | Ora è Sow l'indeciso, la risposta entro il weekend: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio aspetta Sow: lo svizzero prende tempo. Il sì di Lotito, il no di Sarri e il dietrofront. Il presidente ha chiarito all'allenatore che l'acquisto non era stato deciso per la sostituzione di Milinkovic, ma solo per rinforzare il centrocampo. Il chiarimento tra i due aveva riaperto l'operazione, ma non è bastato per chiuderla. Sow deve convincersi a firmare per i biancocelesti, è tentato dal Siviglia. La risposta del giocatore non è arrivata ieri, riporta il Corriere dello Sport, è attesa nelle prossime ore. Per Sow era stato concordato praticamente tutto: prezzo, contratto e commissioni. All'Eintracht sarebbero andati 12 milioni più bonus, allo svizzero 2,5 milioni per cinque anni. Basta il suo sì. Arriverà? Quando? La giornata di ieri non ha portato alla svolta, più il tempo passa e più c'è il rischio che l'affare salti. Non si può andare oltre il weekend.

