Calciomercato Lazio, parla Soriano: "Io in biancoceleste? Non ho sentito nessuno"

Roberto Soriano, centrocampista del Bologna e della Nazionale si è raccontato in una lunga intervista riportata nel corso della consueta rassegna stampa di Radiosei. Accostato alla Lazio nelle scorse settimane, ha parlato anche del suo futuro e dell'interessamento dei biancocelesti: "Offerta della Lazio per me? La verità è diversa, non ho mai sentito nessuno. Io bandiera del Bologna? È un bel pensiero, oltre che un’idea con risvolti importanti: se ho raggiunto certe vette di rendimento e realizzative lo devo anche al Bologna. Quindi: perché no? Mi piacerebbe”.