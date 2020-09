Calciomercato Lazio, Petrucci: "Pereira darà il cambio ai big di centrocampo. Su Caicedo..."

Matteo Petrucci, giornalista Sky Sport, ha così parlato ai microfoni di Lazio Style Radio delle mosse di mercato dei biancocelesti: “Con l'acquisto di Pereira in dirittura si prospettano delle uscite per quanto riguarda il discorso della lista, con Bastos e Caicedo come indiziati principali. La partenza dell'angolano permetterebbe di ufficializzare Hoedt e Fares. L'Ecuadoriano è sempre molto apprezzato da Inzaghi. Ha avuto richieste, ma manca una settimana e la sua partenza sembra sempre più complicata. Dovessero saltare queste due cessioni, a rischiare di uscire dalla lista potrebbe essere Akpra-Akpro, che però sta facendo molto bene. Vavro e Lukaku? Sono destinati a rimanere nella capitale, e a essere inseriti nella lista definitiva. Lo slovacco completa il pacchetto dei centrali, mentre il belga serve soprattutto per le rotazioni sulla sinistra, vista la situazione legata a Lulic. Nell'immaginario del mercato della Lazio, Pereira è la mezz'ala-trequartista che può dare il cambio ai centrocampisti di Inzaghi, rappresenta quello che sarebbe stato David Silva come funzionalità tecnico-tattica”.

