Calciomercato Lazio, pretendente dalla Serie A per Mertens: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens non rinnoverà il suo contratto con il Napoli e ora è sul mercato, in cerca di sistemazione. Come riporta La Repubblica potrebbe spuntare una nuova pretendente dalla Serie A: l'Inter è al lavoro per cedere Alexis Sanchez e in quel caso si tufferebbe sul belga. Simone Inzaghi infatti ha chiesto una seconda punta alla dirigenza che possa sostituire il cileno e Mertens sarebbe un profilo molto gradito. Da parte sua l'ex Napoli invece potrebbe avere qualche dubbio ad accettare i nerazzurri, visto che ambisce ad andare al Mondiale in Qatar e quindi ha bisogno di uno spazio che a Milano non avrebbe.