Calciomercato Lazio | Raspadori sul futuro: "Non so cosa sarà..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Giacomo Raspadori è nel mirino della Lazio. Rispecchia l'identikit dell'attaccante moderno che cerca Sarri, è proprio l'allenatore toscano che ha specificatamente richiesto l'attaccante del Napoli qualora per Castellanos dovesse arrivare un'offerta importante. Nel frattempo, l'ex Sassuolo è reduce dai turbolenti giorni in Nazionale e dopo la gara contro la Moldova, oltre a parlare dell'Italia e dell'addio di Spalletti, ha anche rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo futuro: "Non lo so, non so cosa sarà. Sicuramente sono felice a Napoli, so che abbiamo fatto una grandissima annata e vinto uno Scudetto importantissimo e difficilissimo. Ora penso solo a staccare con la testa, la stagione è stata lunga. Voglio godermi la famiglia e gli amici, solo questo".

