Calciomercato Lazio, Ruggeri corteggiato da più club: la situazione

La Primavera della Lazio ha da poco terminato una stagione grandiosa, iniziata con la promozione in Primavera 1 e terminata ad un passo dalla finale scudetto. Quest'anno, ancor più che in quelli passati, i biancocelesti hanno dimostrato di essere un gruppo ricco di giocatori di talento in ogni reparto. Per quanto riguarda la difesa una menzione speciale è doverosa per capitan Fabio Ruggeri, colonna portante della linea arretrata. Il classe 2004, ormai fuoriquota, dovrà lasciare spazio alle giovani leve nella prossima stagione, ma al tempo stesso con estrema difficoltà troverebbe spazio in prima squadra. Per questo la Lazio potrebbe optare per un prestito e, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sarebbero già diversi i club di Serie C interessati al giocatore. Per ora però, non sarebbe stata avviata nessuna trattativa.