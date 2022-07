Calciomercato Lazio, situazione portiere: Maximiano e Provedel in pole

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato in entrata della Lazio sembra essersi sbloccato. Dopo le firme di Marcos Antonio e Cancellieri, ecco i primi due colpi in difesa. Romagnoli e Casale stanno per diventare due nuovi calciatori biancocelesti. Da risolvere ancora la situazione portiere. Carnesecchi e Vicario hanno perso posizioni in favore di Luis Maximiano e Provedel. Potrebbe essere questa la coppia di estremi difensori della Lazio per la prossima stagione. Il primo arriverebbe dal Granada retrocesso in seconda serie spagnola ed è stato già bloccato da Lotito. Per il secondo invece c'è ancora da trovare l'accordo con lo Spezia ma la pista è ampiamente alla portata. I liguri chiedono 6, visto che l'Empoli ha il 50% sulla rivendita del giocatore, i biancocelesti offrono 3 ma potrebbero inserire qualche contropartita nell'operazione, su tutti Kiyine e Akpa-Akpro. La società biancoceleste, invece, ha già l'accordo con l'estremo difensore portoghese, ma c'è da trovare l'intesa con il Granada. L'offerta è sulla base di un prestito con diritto di riscatto, gli spagnoli chiedono 7 milioni per il trasferimento a titolo definitivo. La Lazio così non avrebbe un portiere titolare per la prossima stagione, ma due validi profili pronti a giocarsi il posto a suon di parate e prestazioni. Poi la scelta sarà tutta del Comandante.