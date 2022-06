Calciomercato Lazio, un club di Serie A su Birindelli

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO - Samuele Birindelli è uno dei nomi che circola nelle ultime ore dalle parti di Formello. Il Pisa avrebbe fissato per il terzino sinistro un prezzo pari a 3,5 milioni di euro. Come riporta tuttomercatoweb.com, anche alla Salernitana piace Birindelli del Pisa, miglior terzino sinistro dell'ultima Serie B. Il giocatore potrebbe prendere il posto di Pasquale Mazzocchi sul quale non solo c'era il Torino ma nelle ultime ore è aumentato il pressing a sorpresa del Monza.