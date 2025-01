Calciomercato Lazio | Zaccagni, parla l'agente: "Piace a Conte, ma il Napoli..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il Napoli ha individuato Mattia Zaccagni come sostituto di Kvaratskhelia. La Lazio però non è intenzionata a cederlo a gennaio, e il capitano biancoceleste non vuole lasciare la Capitale. Sulla questione è intervenuto l'agente del calciatore, Mario Giuffredi, ai microfoni di Televomero. Queste le sue parole: "Non so se sia stata fatta un'offerta a Lotito, non credo. Però piace a Conte, questo è vero. Non devo fare io il prezzo, ma la Lazio. Lui gioca nello stesso ruolo che potrebbe fare al Napoli, è un giocatore importante che migliorerebbe il livello della rosa. Non abbiamo mai parlato con il giocatore di questa ipotesi di trasferimento, anche per non creare destabilizzazioni durante il campionato. E perché non c'è un'offerta reale del Napoli".

