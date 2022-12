Calciomercato, non solo Khéphren Thuram: anche Marcus piace in Serie A

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marcus Thuram e Khéphren Thruam figli del celebre Lilian che ha vestito le maglie di Juventus e Parma a cavallo tra gli anni '90 e 2000 iniziano ad attirate le attenzioni di diverse squadre europee. Nelle settimane scorsa Khephren sembrava essere entrato in orbita Lazio. Attualmente in forza al Nizza gioca a centrocampo e potrebbe essere un nome spendibile per il prossimo mercato estivo. Il fratello maggiore Marcus che invece di "mestiere" fa l'attaccante secondo la Bild avrebbe richiamato le attenzioni dell'Inter e del Napoli. Il suo contratto scade a giugno 2023 e potrebbe rivelarsi un'ottima opportunità a parametro zero.

Calciomercato Lazio, si pensa a un “big” per il centrocampo: il nome sa di storia