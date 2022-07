Calciomercato, nuova avventura per Ledesma: ecco per chi ha firmato

Cristian Ledesma è pronto per la sua nuova avventura, l'ex capitano della Lazio infatti sarà il nuovo allenatore del settore giovanile del Frosinone

Cristian Ledesma dopo aver smesso col calcio nel 2019, con l'ultima esperienza alla Pro Piacenza ha intrapreso la carriera da allenatore. Ha prima fondato la Ledesma Academy, una scuola calcio presente a Roma e poi si è spostato in panchina. La prima esperienza è alla guida della LUISS, squadra dell'omonima università romana. Lì ha ritrovato un suo ex compagno di squadra ai tempi della Lazio, Gugliemo Stendardo. Proprio al difensore passò il testimone il 13 ottobre 2021 dopo la sospensione dei campionati a causa dello scoppio della pandemia. Dopo la Luiss, sarà allenatore del Favl Cimini militante nel campionato di Eccellenza laziale. Al termine della stagione, dopo aver mancato l'accesso ai playoff promozione, viene sollevato dall'incarico. Ora una nuova avventura al Frosinone. Sarà lui infatti, come annunciato dal profilo ufficiale del club l'allenatore dell'Under 17 Nazionale dei gialloblù.

️ SETTORE GIOVANILE



✍️ Gli allenatori



‍️ Under 17 Ledesma Cristian Daniel

Under 16 Mancone Davide

Under 15 Mizzoni Alessio

Under 14 Broccolato Walter

Under 13 A Pacini Francesco

Under 13 B Penna Maurizio #noisiamoilfrosinone pic.twitter.com/GN61da9Jo3

— Frosinone Calcio (@Frosinone1928) July 18, 2022