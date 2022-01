Calciomercato, Retsos al Verona sblocca la partenza di Casale?

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SARRI HA FISSATO LA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI FORMELLO - Due giorni di riposo concessi da Sarri alla Lazio: domenica e lunedì liberi, gli allenamenti a Formello riprenderanno martedì alle 15 senza i calciatori convocati dalle rispettive nazionali. La rosa ha staccato la spina per 48 ore... FORMELLO - Due giorni di riposo concessi da Sarri alla Lazio: domenica e lunedì liberi, gli allenamenti a Formello riprenderanno martedì alle 15 senza i calciatori convocati dalle rispettive nazionali. La rosa ha staccato la spina per 48 ore... WEBTV LAZIO, VAVRO SBLOCCA L’INDICE DI LIQUIDITÀ: COSA SUCCEDE ORA Denis Vavro ceduto in prestito al Copenaghen, prima cessione utile per la Lazio in questa sessione di calciomercato. Si attendeva la partenza del difensore per sbloccare le operazioni in entrata. E ora? Il club si trova davanti ad un bivio: tesserare Kamenovic, parcheggiato... Denis Vavro ceduto in prestito al Copenaghen, prima cessione utile per la Lazio in questa sessione di calciomercato. Si attendeva la partenza del difensore per sbloccare le operazioni in entrata. E ora? Il club si trova davanti ad un bivio: tesserare Kamenovic, parcheggiato... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DAL PARAGUAY SICURI: "PASSI IN AVANTI PER ROJAS" Lazio, se ci sei batti un colpo. La sessione invernale di calciomercato è agli sgoccioli, mancano 6 giorni al termine ultimo per depositare i contratti in Lega e la società biancoceleste non ha ancora ufficializzato nessun colpo in entrata. Immobilismo... Lazio, se ci sei batti un colpo. La sessione invernale di calciomercato è agli sgoccioli, mancano 6 giorni al termine ultimo per depositare i contratti in Lega e la società biancoceleste non ha ancora ufficializzato nessun colpo in entrata. Immobilismo...