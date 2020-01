Calciomercato, salta Bakambu al Barcellona: la notizia in aeroporto

Clamoroso sviluppo di calciomercato riguardante Cedric Bakambu. L'attaccante del Sinobo Guan, accostato alla Lazio prima della trattativa per Giroud, è stato per qualche ora virtualmente un giocatore del Barcellona. Il tempo di prendere l'aereo da Pechino e fare scalo a Hong Kong, in attesa del volo con direzione Barcellona: prima di partire per la Catalogna infatti Bakambu è stato avvisato del dietrofront della dirigenza blaugrana. Il giocatore l'ha comunque presa con filosofia, come scritto sul suo profilo Twitter: "Transfermarkt, cambia il mio storico trasferimenti aggiungendo: 'Quasi Barcellona', per piacere". Riferendosi a Griezmann: "Ci vedremo un'altra volta". Bakambu rimane sul mercato, desideroso di abbandonare al più presto la Cina.