Canigiani: "Potrebbe esserci una nuova iniziativa per il rush finale, ma..."

Intervenuto a RadioSei il responsabile e coordinatore dell'Ufficio Marketing, sponsorizzazioni ed eventi Marco Canigiani ha parlato della vendita dei tagliandi per Lazio-Juve e sulla possibile nuova iniziativa in vista delle ultime giornate di campionato: "Per Lazio Juve c’è ancora minima possibilità in altri settori, ma soprattutto c’è tanta disponibilità in Curva Maestrelli che per ora è aperta solo ai tesserati Lazio che possono acquistare fino a 4 tagliandi a testa. Ci sono circa 50.000 spettatori a oggi con almeno 40/45.000 laziali presenti, perché la quota dei 25.000 abbonati più i circa 2.000 cuccioloni riscattati è oggettiva. Forse dopo Pasqua faremo qualche riflessione per incentivare lo stadio nel rush finale della corsa Champions, ma è prematuro adesso".

SENTENZA - "Attendiamo per oggi la decisione definitiva del Giudice sportivo sulla eventuale chiusura della Curva Nord. È anche questo uno dei motivi per cui siamo stati cauti ad aprire la Maestrelli. Vedremo se sarà il caso di aprire a tutti la vendita di questo settore. Stiamo decidendo in queste ore. Non credo arriveremo al tutto esaurito perché è Sabato Santo e molta gente è fuori, ma sicuramente supereremo i 50.000.La media spettatori nel girone di andata è oltre i 40.000 e nel girone di ritorno salirà ancora. Sarebbe bello usare questa come base abbonati per il prossimo anno".

CHAMPIONS - "Sono convinto che il trend di abbonati allo stadio andrà a crescere, poi se andremo in Champions, prosegue Canigiani, sono certo che i numeri saranno importanti. I ricavi da Champions sono molto molto importanti, sia dal punto di vista dei premi che degli incassi. Andarci o non andarci fa una bella differenza".