Capello: "Lazio pericolosa per Juventus e Inter, ma lo Scudetto..."

Tra i due litiganti il terzo gode? Scongiuri a parte, è ancora presto per dirlo. Inter e Juventus, come da pronostico, sono appaiate a braccetto al primo posto e si giocheranno fino in fondo il titolo di Campione d'Italia. Poco più giù c'è la Lazio guascona di Simone Inzaghi, attardata di sei punti dal duo di testa ma con una partita da recuperare. Intervistato all'interno della trasmissione Dribbling di Rai Sport, l'ex allenatore e attuale commentatore Fabio Capello ha detto la sua sul campionato di Serie A: "Juventus e Inter sono entrambe attrezzate per arrivare prime, hanno nel DNA questa caratteristica e questa voglia. Anche le romane stanno facendo molto bene. La Lazio in particolare non ha paura di giocare contro le favorite. La metto comunque tra le squadre "pericolose" per le prime due, ma credo che le altre abbiano qualcosa in più".

