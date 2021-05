Caso Aurora Leone, Morace risponde a un tifoso: "Io ho giocato con Giordano e Chinaglia"

Nonostante siano arrivate le dimissioni di due dirigenti e le scuse pubbliche da parte della Nazionale Cantanti, c'è ancora chi pensa che il caso Aurora Leone non abbia motivo di esistere. Un tifoso su Facebook ha scritto: "Se dico : 'Da quando in qua Carolina Morace gioca con Roberto Baggio' , sono considerato sessista? Per favore pensiamo alle cose serie! Ci stanno affondando e noi andiamo indietro alle stronzate...". La coach della Lazio Women, nonché una delle calciatrici più forti di tutti i tempi, si è limitata a rispondere, senza dare troppa importanza a chi non vuole capire quale sia il vero punto della questione: "Veramente io ho giocato con Totti, Giordano, Chinaglia, Baggio ecc...".