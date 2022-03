Cassano: "Dybala non è un campione, Zaniolo idem"

TUTTOmercatoWEB.com

Non le manda a dire Antonio Cassano, e questa non è una novità. L'ex calciatore, ospite come sempre della Bobo Tv, ha espresso la sua opinione sul mancato rinnovo di Dybala con la Juventus: "Dybala per me non è un campione, non può essere un leader nella Juventus e se non rinnova con lui il contratto fa bene. Non è mai stato decisivo nelle partite che contano. Zaniolo al suo posto? Alla Roma Zaniolo non gioca e segna poco. Non si tratta di un campione e pensi di prenderlo nello stesso ruolo di Kulusevski che hai cacciato via a gennaio”, ha concluso.