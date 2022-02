Cassano: “Lazio o Roma? Una delle due è molto più avanti. Sarri e Mourinho…”

Antonio Cassano spiega la differenza tra Lazio e Roma. L'ex fantasista barese, nel corso della BoboTv, ha ammesso di preferire il cammino e il percorso di Sarri sulla panchina biancoceleste rispetto a quello di Mourinho. Queste le sue parole: "Sono tutte e due indietro ma almeno la Lazio ha preso una strada, giusta o sbagliata che sia, con delle difficoltà e con alti e bassi. Non stanno facendo un buon campionato ma almeno i biancocelesti ci provano. Per Sarri il lavoro era molto più complicato. Dopo che giochi per 5 anni con la linea a 3, non puoi cambiare dall’oggi al domani con la bacchetta magica. Ci sono mille difficoltà. Sta adattando un terzino come Patric a centrale, l’infortunio di Acerbi che ha avuto problemi...".

LUIS ALBERTO - "Sta facendo un campionato da 4,5/5. Sappiamo chi è. Ha fatto 20 partite insufficienti e svogliato. Non ha fatto bene. Da qualche partita, a mercato chiuso, può darsi che si è stretto la mano con la società o che si è creato un nuovo rapporto con l’allenatore".

SARRI E I SINGOLI - "Il merito di Sarri è che sta facendo rendere al meglio Milinkovic che sta disputando la miglior stagione in carriera, Zaccagni che pensavo avesse molte difficoltà dal Verona alla Lazio. E poi Immobile che continua a far gol. Anche se non è un fenomeno in quello che lui non vuol fare, si sta sforzando a voler legare con la squadra. Cataldi ha conquistato la Nazionale. Sarri non ha fatto prigionieri. Ha fatto fuori i suoi uomini come Reina e Hysaj. Vanno dati dei meriti all’allenatore. La strada imboccata è quella giusta. Non so dove arriverà. C’è sempre il punto interrogativo: Sarri è una persona tutta d’un pezzo. Per come la società si è comportata con lui non so dove si arriverà. Non gli hanno preso un giocatore, può darsi pure che arriveranno a giugno. È un dato di fatto che alcuni giocatori stanno rendendo come non hanno mai fatto in carriera. Al livello di idee la Lazio è molto più avanti della Roma. Zaccagni sta facendo uno step in avanti. Immobile sta facendo un lavoro che non ha mai fatto, i gol li ha sempre fatti. Anche Pedro sta facendo bene. Do i meriti al tecnico sui singoli, come squadra è ancora indietro. Sarri sta provando a fare qualcosa, Mourinho no. Non ho mai sentito l’allenatore biancoceleste dire qualcosa contro i suoi giocatori. Il portoghese ogni settimana massacra tutti".