Cassano spara a zero sulla Roma: “Devi leccare i culi, neanche Guardiola...”

Antonio Cassano spara a zero sulla Roma. L'ex fantasista giallorosso si è scagliato contro la piazza e la società capitolina, rea di non aver mai difeso il tecnico Fonseca. Di seguito le parole di FantAntonio che si è espresso, in diretta durante la BoboTv, senza mezze misure: "La piazza di Roma è destabilizzante. Fonseca sta facendo un miracolo in Europa e una stagione molto buona in Italia, oltre a valorizzare tanti giovani. Non è possibile che ogni settimana debba andare in conferenza a smentire le ultime voci che sono uscite. Roma è una piazza particolare, devi leccare culi per sopravvivere. Fra 9 anni, 9 mesi o 9 giorni ci sarà sempre la stessa situazione. Non cambia e non cambierà nulla, anche se dovesse venire Guardiola. Fonseca sta mangiando m**** da settimana e la società non si è mai degnata di difenderlo".