Ceferin, duro attacco ad Agnelli: "Mai vista una persona che mente così"

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin, nella conferenza stampa dopo la validazione a Montreux del nuovo formato della Champions League, non si è risparmiato negli attacchi ai presidenti dei club coinvolti nella Superlega, soprattutto Andrea Agnelli. Questo il retroscena sul proprietario della Juventus: "Ne ho viste tante nella mia vita, ero un avvocato penale, ma non ho mai visto persone del genere... Woodward (Man Utd, ndr) mi ha chiamato giovedì scorso dicendo che era soddisfatto delle riforme e che le sosteneva, voleva parlare solo del fair play finanziario. In realtà aveva già firmato un altro progetto. Non parlerò molto di Andrea Agnelli: la più grande delusione di tutte. Mai visto una persona che potesse mentire così di continuo. Ho parlato con lui sabato pomeriggio, mi ha detto che erano solo voci, di non preoccuparmi, che mi avrebbe richiamato in un’ora. Ha spento il telefono... Il giorno dopo ha fatto l’annuncio. Come vi ho detto, ne ho viste tante ma una situazione del genere mai. Ovviamente l’avidità è così forte che sconfigge tutti i giusti valori umani ma siamo diversi e rimarremo diversi. È sempre giusto ed è una cosa positiva scoprire come siano le persone davvero. Avevano sostenuto la nostra riforma venerdì, Woodward, Agnelli, Gazidis e Lopez, non so se devo veramente dire cosa penso di loro".