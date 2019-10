Celtic - Lazio, Inzaghi: "Ora abbiamo la strada in salita, ma ci qualificheremo"

Beffa atroce al Celtic Park. La Lazio subisce il secondo ko nel girone, ancora una volta in rimonta, che complica di gran lunga il cammino in Europa. Al termine del match mister Simone Inzaghi ha commentando la sconfitta ai microfoni di Sky Sport: "E' il brutto del calcio, abbiamo disputato una grande partita contro una squadra di valore. E' difficile digerire una sconfitta così, ma dobbiamo andare avanti. Giocando con questo spirito ne perderemo poche. Quest'anno era già capitato, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi stasera. Il secondo gol è stato un errore individuale, non si può perdere una marcatura. Mancano però tre partite, avremo due gare in casa e sono sicuro che ci qualificheremo. Hanno fatto tutti bene, non voglio parlare dei singoli, questo è il calcio. Dovremo lavorare di più perché evidentemente quanto fatto ancora non basta. Giocando così andremo lontani, bisogna rimboccarsi le maniche. Ora in Europa abbiamo la strada in salita, ma è ancora tutto aperto".

Inzaghi è poi intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: "Io stasera non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Quello che abbiamo fatto evidentemente non basta, abbiamo avuto gli episodi che hanno indirizzato la gara contro di noi, ad esempio il palo di Correa. Come spirito è stata una grande gara. Il nostro cammino va avanti, ci sono 9 punti a disposizione. Dobbiamo correre e abbiamo due partite da vincere all’Olimpico contro Celtic e Cluj. Poi dovremo fare una grande partita con il Rennes. Avevo chiesto ai ragazzi un approccio importante e c’è stato. Abbiamo tenuto un buon ritmo entrambi i tempi, non è bastato e quindi si vede che dobbiamo fare di più. La squadra a livello atletico e tattico ha regalato una grande prestazione, avremmo meritato di vincere. Oltre al pubblico, davanti a noi c’era una squadra forte. Peccato per alcune leggerezze, come sul secondo gol. Non si può subire una rete in un modo simile. Ora è forte la delusione, ma dobbiamo recuperare energie per la trasferta di Firenze. Sarà una partita importante”.