Champions League, Morata trascina la Juventus: i bianconeri espugnano Kiev

La Juventus è la prima italiana a scendere in campo in questa serata di Champions League, alle ore 18:55: di fronte la Dinamo Kiev. Il primo tempo non regala grandi emozioni, le poche occasioni create arrivano dai piedi degli uomini di Pirlo. I padroni di casa si limitano a fare densità ed evitare i contropiedi dei bianconeri. Parte invece con altri ritmi il secondo tempo. Al minuto 46' la Juventus trova il vantaggio: Morata spinge dentro il pallone su un comodo tap-in da pochi passi, dopo una conclusione di Kulusevski. Dybala e compagni prendono coraggio e provano ad espugnare nuovamente la difesa del club ucraino, che si difende bene ed evita ulteriori danni. Però, al minuto 83', è ancora Morata a bucare la rete: cross dentro, colpo di testa che non lascia scampo. Termina 0 a 2 il match, Pirlo conquista i tre punti.