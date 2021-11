Champions League, oggi in campo Juventus e Atalanta: il programma

Oggi tocca alla Champions League. Questa sera si riparte con la quarta giornata delle fasi a gironi della massima competizione europea. Ben sedici squadre si daranno battaglia per agguantare la fase ad eliminazione diretta. Due di queste sono italiane. L'Atalanta di Gasperini in terza posizione del gruppo F, sfiderà alle ore 21:00 il Manchester United di Ronaldo al Gewiss Stadium. In contemporanea dopo l'insuccesso rimediato contro l'Hellas Verona in campionato, la Juventus sfiderà lo Zenit all'Allianz Stadium. Di seguito il programma completo.

Martedì 2 Novembre

18:45 – Wolfsburg - Salisburgo: Sky, Infinity+, Now

18:45 – Malmö - Chelsea: Sky, Infinity+, Now

21:00 – Dinamo Kiev - Barcellona: Sky, Infinity+, Now

21:00 – Bayern Monaco - Benfica: Sky, Infinity+, Now

21:00 – Villarreal- Young Boys: Sky, Infinity+, Now

21:00 – Atalanta - Manchester United: Sky, Infinity+, Now

21:00 – Siviglia - Lille: Sky, Infinity+, Now

21:00 – Juventus - Zenit: Canale 5, Sky, Infinity+, Now