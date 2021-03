Champions League, si chiudono gli ottavi: il programma

Ultime due sfide degli ottavi di Champions League, poi a tutti saranno note le otto migliori squadre d'Europa della stagione. Dopo i trionfi di Porto, Borussia Dortmund, Paris Saint Germain, Real Madrid, Liverpool e Manchester City, chiudono il programma le sfide fra Bayern Monaco e Lazio e infine Chelsea-Atletico Madrid. I bavaresi partono in considerevole vantaggio dopo il 4-1 rifilato all'andata all'Olimpico. Più aperta la sfida dello Stamford Bridge. All'andata in Spagna trionfarono gli inglesi per 1-0 grazie alla rete di Giroud.

17 marzo 2021 ore 21.00

Chelsea-Atletico Madrid

Bayern-Monaco Lazio