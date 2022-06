Chelsea, Kepa in uscita: ma c’è solo una squadra interessata

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

Il Chelsea è pronto ad ascoltare le offerte per Kepa. In Inghilterra sono sicuri. Il portiere spagnolo non rientra nei piani dei Blues che sono pronti a lasciarlo partire, ma non sarà affatto semplice. Come riporta The Mirror, il club inglese ha risposto alla richiesta del giocatore il giocatore, che vuole più spazio e minutaggio, aggiungendo alla lista delle uscite. Sull'estremo difensore, accostato nelle scorse settimane e negli scorsi mesi alla Lazio di Sarri, non ci sono molte squadre interessate, una sola a dir la verità. All'orizzonte, infatti, ci sono solo i francesi del Nizza che però potrebbero avere più di qualche difficoltà ad accontentare Kepa sull'ingaggio - lo spagnolo attualmente guadagna 9 milioni l'anno - e per questo potrebbe avere bisogno di un aiuto da parte del Chelsea.