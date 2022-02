Chi segna di più da fuori area in Europa? Un biancoceleste in Top 10

Quali sono i calciatori che nei top 5 campionati europei segnano più gol da fuori area dalla stagione 2019/20? La conclusione dalla distanza è un0arma sempre più importate specialmente quando si affrontano squadre chiuse e che lasciano pochi spazi in fase difensiva. Nei primi dieci posti di questa speciale classifica c'è una grande rappresentanza della Serie A. Da Muriel a Fabian Ruiz, passando per Berardi e un giocatore della Lazio. Si tratta di Sergej Milinkovic con 8 reti realizzate da fuori area, la maggior parte sono di pregevole fattura come le punizioni con Napoli e Torino, il destro affilato con l'Atalanta e il sinistro a giro con l'Udinese.

LA CLASSIFICA

1. Messi 18 gol da fuori area

2. Malinovskyi 14

3. Fabian Ruiz 11

4. Muriel, Berardi 10

5. De Bruyne 9

6. Mertens, Gomez, Calhanoglu, Milinkovic 8