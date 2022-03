Cinque cambi a partita, l'IFAB verso l'ok definitivo: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La regola dei cinque cambi a partita va verso la definitiva approvazione. La misura era stata introdotta dopo il primo stop causa pandemia e momentaneamente confermata per le stagioni successive. Come riferito da Sport, l'IFAB va verso l'ok definitivo e l'ufficialità potrebbe essere comunicata a breve. Un'altra novità dovrebbe riguardare il posizionamento del portiere al momento della battuta di un calcio di rigore: oggi è necessario che abbia almeno un piede sulla linea di porta, in futuro dovrebbe essere consentito tenerne anche uno dietro e uno davanti.