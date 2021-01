CLASSIFICA - La Lazio torna a vincere e scavalca il Verona. Si ferma l'Inter - FOTO

Finalmente tre punti per la Lazio. Contro la Fiorentina i biancocelesti sono riusciti a vincere e a raggiungere quota 25 punti. Al momento ancora nono posto per gli uomini di Inzaghi, a tre punti dalla zona Europa League. Risultato che però dà morale in vista dei prossimi impegni. L'Atalanta schianta per 3 a 0 il Parma e si piazza al sesto posto, con 28 punti. Vince anche la Roma 3 a 1 sul Crotone, consolidando la terza posizione. Perde clamorosamente l'Inter in casa della Sampdoria, sconfitta che ferma i nerazzurri e permette al Milan, impegnato stasera con la Juventus, di consolidare il primato. Vince il Sassuolo con il Genoa, ora sono 29 punti e quarto posto per la squadra di De Zerbi. Pareggiano Bologna e Udinese, risultato che non smuove la classifica delle due compagini. Pareggia in rimonta il Torino con il Parma, un punto che porta i granata momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. Alle 18 scenderanno in campo Napoli - Spezia e alle 20:45 Milan - Juventus.