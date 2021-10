CLASSIFICA - La Lazio vola con Pedro: scavalcate Fiorentina e Juventus - FOTO

Basta un gol di Pedro alla Lazio per sbarazzarsi della Fiorentina. Nella decima giornata di Serie A i biancocelesti si impongono 1-0 all'Olimpico grazie a una magia dell'esterno spagnolo che, nella ripresa, batte Terracciano con un siluro mancino. La squadra di Sarri torna a fare punti dopo la disastrosa trasferta di Verona. Immobile e compagni salgono al sesto posto in classifica a quota 17 punti scavalcando proprio la squadra viola e la Juventus, sconfitta dal Sassuolo allo Stadium nell'anticipo delle 18:30. Il quarto posto, valido per la qualificazione in Champions e occupato attualmente dalla Roma, dista solo due punti in classifica.