CLASSIFICA - Lazio, addio Champions: biancocelesti nel limbo

Il derby della Capitale va alla Roma. I giallorossi si impongono 2-0 contro la Lazio all'Olimpico grazie ai gol, uno per tempo, di Mkhitaryan e Pedro. Con questa sconfitta, i biancocelesti dicono addio definitivamente all'obiettivo Champions League. Ormai le altre squadre sono irraggiungibili. I ragazzi di Inzaghi avranno altri due impegni fino al termine della stagione, contro Torino e Sassuolo, valido solo per migliorare il proprio score. Il posto in Europa League è blindato e la Champions è troppo lontana.

CLASSIFICA

Inter 88 (37 gare)

Atalanta 78 (37 gare)

Milan 75 (36 gare)

Juventus 75 (37 gare)

Napoli 73 (36 gare)

Lazio 67 (36 gare)

Roma 61 (37 gare)

Sassuolo 56 (36 gare)