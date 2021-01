CLASSIFICA - Lazio, tre punti d'alta quota: riaperta la corsa Champions. E Ia Roma...

La vittoria del derby per Inzaghi è dolcissima, non solo per il valore della stracittadina, ma soprattutto per la valenza della gara in chiave Champions. In attesa del resto della giornata, la Lazio si gode nuovamente l'aria d'alta quota, con una classifica che torna a sorridere. 31 punti per i biancocelesti e aggancio virtuale ad Atalanta e Napoli, con vista sul terzo posto a -2 proprio sulla Roma. I giallorossi (a quota 33) perdono terreno e potrebbero vedersi superati dalla Juventus. Per Inzaghi tre punti d'alta quota, finalmente, soprattutto vedendo i valori in campo emersi durante il derby.