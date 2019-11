Cluj, la rifinitura all'Olimpico: un punto per la qualificazione - FT&VD

Speranze e sogni, il Cluj si presenta a Roma con la qualificazione quasi in pugno. Manca un solo punto ai romeni per ottenere raggiungere l'obiettivo in un girone di ferro insieme a Lazio, Celtic e Rennes. La formazione di Petrescu è scesa in campo intorno alle 18.30 per la rifinitura all'Olimpico, dopo la conferenza stampa del tecnico e di Djokovic. Un lungo discorso alla squadra poi la sgambata sul prato verde che domani potrebbe vedere il Cluj festante.



