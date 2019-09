Cluj - Lazio, Alexandru (Eurosport Romania): "Inzaghi deve fare attenzione"

Il giornalista di Eurosport Romania, Ion Alexandru, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 per parlare di Cluj - Lazio. Il romeno ha messo in guardia i biancocelesti, la sfida contro la squadra di Dan Petrescu secondo lui sarà più complicata del previsto: "Il Cluj è una squadra molto esperta. L'allenatore, Dan Petrescu, ha giocato al Foggia con Zeman negli anni 90. È molto bravo ed esperto. Il Cluj è la più forte squadra romena da 5 anni. Tanti giocatori sono over 30. Hanno esperienza in Europa, come Ciprian Deac, uno come lui dà quel qualcosa in più nelle partite importanti come queste. Anche il portiere Arlauskis è molto bravo, ha vinto il campionato con la Steaua. Credo che la squadra sia all'altezza dello Slavia Praga - il club con cui il Cluj è uscito di misura nel preliminare di Champions - che ieri ha fatto una grande partita contro l'Inter. Questo rende l'idea della qualità della rosa. La Lazio dovrà fare molta attenzione. Sappiamo che i biancocelesti sono forti, ma qui in Romania speriamo di vincere" - poi, per Alexandru, Petrescu ha qualche asso nella manica - "Dan Petrescu è molto scaramantico e ogni volta dice che il prossimo avversario che deve affrontare è il più forte del mondo (ride ndr). Lui sa tutto della Lazio. Prepara le partite al massimo e conosce tutti i punti deboli dei biancocelesti, li ha visti contro la Spal. Credo che avrà qualche sorpresa in serbo per Inzaghi".

SU STEFAN RADU: "Radu non vuole giocare per la nazionale e qui in patria in tanti ci sono rimasti male per questo. Lui ha giocato nella Dinamo Bucarest, la squadra tifata dal 20% della Romania. La Steaua, rivale storica, ha invece il 40% dei tifosi. Quindi Stefan avendo giocato nella Dinamo non è così amato, in più non volendo giocare per la nazionale da 6-7 anni ha peggiorato questa cosa. Comunque è un grande giocatore. È alla Lazio, una buona squadra italiana, da tantissimi anni. L'ho visto in tv tante volte, sente molto il derby con la Roma. È un ragazzo molto intelligente. Speriamo possa intraprendere anche la carriera da allenatore". Infine, anche una battuta sull'ex biancoceleste Cristiano Bergodi, un idolo in Romania: "Ho parlato tante volte con Bergodi di Lazio. È una gran brava persona, peccato che quest'anno stia andando male alla guida del Voluntari: sono ultimi in classifica, speriamo che possano migliorare. Negli altri anni ha allenato ovunque in Romania facendo sempre bene".

CLUJ-LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

TORNA ALLA HOMEPAGE