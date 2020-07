Brutta giornata per la Lazio, che non riesce a fare punti con il Sassuolo. Ai microfoni di Sky ha commentato la gara Condò: "Il discorso scudetto è finito, l’unica temibile per la Juventus rimane l’Atalanta. La partita di oggi è stata chiara, il Sassuolo si sentiva più forte, la Lazio cercava di controbattere sfruttando le occasioni".